Edirne'de bıçakçılar bayram öncesi yoğunluğunda mesafe kuralına uyarak çalışıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de bıçakçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak bileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

İş yerinin kapısına bank koyarak fiziki mesafeyi sağlamaya çalışan kentteki bıçakçılardan Basri İlktan, AA muhabirine, bayrama sayılı günler kala işlerinin yoğunlaştığını anlattı.

Tedbirlere uyarak mesaisini sürdürdüğünü belirten İlktan, "Bu yıl bu bayram da önlemlerle geçecek, biz de iş yerimizin kapısına sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek amacıyla bank koyduk. Uzaktan iletişim kuruyoruz. Müşterilerimizi salgına karşı tedbir almaları yönünde de uyarıyoruz." dedi.

İlktan, bileme işlemini bıçak başına 3 liradan yaptığını ifade etti.

- "Bursa ve Sürmene bıçakları tercih edilebilir"



Baba mesleği bıçakçılığı devam ettiren 74 yaşındaki Mehmet Çetin ise Bursa ve Sürmene bıçaklarının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

İthal bıçakların uzun ömürlü olmadığını dile getiren Çetin, vatandaşlara bıçak biletmek için son günü beklememeleri uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan Mehmet Ali Dürbün de bayram hazırlıklarının başladığını belirterek, "Kurbanımı aldım, bıçakları biletmeye geldim. Salgın tedbirlerine uyarak bayramımızı geçireceğiz." dedi.