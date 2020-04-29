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Aktüel

Edirne'de av tüfeğiyle vurulan 5 kişi yaralandı

2020-04-29 14:54:57 -
Edirne'de av tüfeğiyle vurulan 5 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki grup arasındaki kavgada, av tüfeğiyle vurulan 5 kişi yaralandı.

Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan ve yabancı uyruklu M.Ş. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş, yanında getirdiği av tüfeğiyle grubun üzerine ateş açtı.

Olayda vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden 5 kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili yakalanan M.Ş. gözaltına alındı.

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