Edirne'de av sezonunun ilk gününde tezgahlar istavrit ve sardalyayla şenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, denizlerde av yasağının sona ermesiyle tutulan balıklar, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Kentte av sezonunun ilk gününde tezgahlar, istavrit ve sardalyayla şenlendi.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun bereketli başladığını söyledi.

Av yasağının kalkmasıyla balık pazarında hareketliliğin başladığını belirten Bistren, "İlk gün için güzel bir başlangıç oldu. Vatandaşlar taze deniz balığını özlemiş. İnşallah önümüzdeki günlerde daha bol ve bereketli olur." dedi.

Sezonun ilk gününde istavrit ve sardalyanın bol çıktığını ifade eden Bistren, sardalyanın kilogramının 40, istavritin ise 30 liradan alıcı bulduğunu dile getirdi.

Balıkçı Hamza Köksoy da yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Gelecek günlerde palamut bolluğu beklediklerini anlatan Köksoy, "Yeni sezonumuz hayırlı olsun. İlk gün güzel bir hareketlilik var. Fiyatlar uygun." dedi.



