Edirne'de 772 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de, bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 772 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudutbirlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı. Havsa, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan bir haftalık denetimlerde, Afganistan, Cezayir, Filistin, Irak, Tunus, Libya, Suriye, Bangladeş, Azerbaycan, Küba, Mısır, Senegal ve Nepal uyruklu 772 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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