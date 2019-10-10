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Edirne'de 772 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 772 düzensiz göçmen yakalandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 17:27
Edirne'de 772 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudutbirlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Havsa, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan bir haftalık denetimlerde, Afganistan, Cezayir, Filistin, Irak, Tunus, Libya, Suriye, Bangladeş, Azerbaycan, Küba, Mısır, Senegal ve Nepal uyruklu 772 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 17:27
  1. Edirne
  2. Afganistan
  3. Cezayir
  4. Filistin
  5. Irak
  6. Tunus
  7. Libya
  8. Suriye
  9. Bangladeş
  10. Azerbaycan
  11. Küba
  12. Mısır
  13. Senegal
  14. Nepal
  15. Havsa
  16. İpsala
  17. Meriç
  18. Uzunköprü ilçeleri
  19. İl Jandarma Komutanlığı
  20. 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

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