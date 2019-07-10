Edirne'de 430 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 430 düzensiz göçmeni yakaladı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde iki günde yapılan denetimlerde Suriye, Afganistan ve Bangladeş uyruklu430 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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