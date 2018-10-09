THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Edirne'de 370 göçmen yakalandı

Edirne'nin merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköyü ve Yenikadın köyleri ile Meriç ve Uzunköprü, İpsala ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 370 göçmen yakalandı.

09 Ekim 2018 Salı 15:35
Edirne'de 370 göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 370 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköyü ve Yenikadın köyleri ile Meriç ve Uzunköprü, İpsala ilçelerinde yasa dışı geçişlere ilişkin denetim yaptı. 

Denetimlerde, Filistin, Fas, Cezayir, Senegal, Irak, Afganistan, Bangladeş, İran, Suriye, Libya ve Pakistan uyruklu 370 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 15:35
  1. Edirne
  2. 370 göçmen yakalandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan “Eren Derdiçok” açıklaması
    1. Galatasaray'dan “Eren Derdiçok”..
    2. Edirne'de 370 göçmen yakalandı
    3. Erdoğan’dan ‘Meçhul Asker’e ziyaret
    4. Soğuk suyla duş alın
    5. Asya ülkesinde patlama! Çok sayıda ölü..
    6. Nedense Trump'ı taklit eden yapay zeka..
    7. İstanbul’da düğmeye basıldı!..
    8. İran’da ilginç eleştiri: Ninem de yapar
    9. Görüntüler paylaşıldı! Mehmetçik böyle..
    10. Islam Slimani'den Fenerbahçe'ye kötü..
    11. Alparslan Kuytul'un eşi gözaltına..
    12. Nerede kaldı yün çoraplar?!
    13. Türkiye Bankalar Birliği'nden faiz..
    14. “Suudi kralıyla görüşmenin içeriğini..
    15. Safiye İnci’nin cezası belli oldu
    16. İran Devrim Muhafızları'ndan Hatemi..
    17. Bakan müjdeyi verdi! Dev destek geliyor
    18. Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 'şüpheli 2..
    19. Bebeklerde bağırsak tıkanması
    20. Kendi ölüm salasını kendisi okudu!..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu