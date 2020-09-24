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Aktüel Edirne'de 20 bin iş yerine el dezenfektanı dağıtılacak
Aktüel

Edirne'de 20 bin iş yerine el dezenfektanı dağıtılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:45:20 -
Edirne'de 20 bin iş yerine el dezenfektanı dağıtılacak

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde iş yerlerine 20 bin el dezenfektanı dağıtılmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadelede gerekli önlemlerin titizlikle uygulandığı belirtildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde hijyen çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde, Valiliğimizce temin edilen 20 bin el dezenfektan spreyinin dağıtımına esnaf odalarımızın da desteğiyle başlanmıştır. Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uyalım. Birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz." ifadeleri kullanıldı.


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