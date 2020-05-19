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Edirne'de "19 Mayıs bisiklet turu" düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:28:16 -
Edirne'de "19 Mayıs bisiklet turu" düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bisiklet dernekleri üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs bisiklet turu" düzenledi.

Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen katılımcılar, saygı duruşunda bulundu.

Sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takan katılımcılar, kent turu gerçekleştirdi.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Derneği Bisiklet Grubu Başkanı Basri Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın tedbirlerine uygun olarak bir araya geldiklerini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tur düzenlendiklerini anlatan Güney, "Bu salgının bir an önce bitmesini diliyoruz. Bu süreçte bisiklete rahatça binmeyi çok özledik. Bisiklet tutkunları olarak doğaya ve sokak hayvanlarına yararlı işler yaptık. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını belirli aralıklarla besledik. Buna da devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Bisikletiyle tura katılan Ceren Pelin Alpkaya da sosyal mesafe kuralına uyarak, kent içinde kısa mesafeli bir tur düzenlediklerini kaydetti.




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