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Yerel Edirne'de 19 kilo altın ele geçirildi
Yerel

Edirne'de 19 kilo altın ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-05-06 11:05:00 -
Edirne'de 19 kilo altın ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda arama yapılmış, toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ele geçirdi.

Olayla ilgili tır sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan tır sürücüsü E.Ç. Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (İLKHA)
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