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Gündem Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüste sevindirici haberi verdi
Gündem

Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüste sevindirici haberi verdi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, ölümcül koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede topyekün bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Vali Canalp, "Bu çabanın da gayretin sonucu olarak da şunu söyleyebilirim ki, vaka sayılarımızı çok makul sayılar içerisinde tutma imkanımız oluyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:04:00 -
Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüste sevindirici haberi verdi

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında sevindiren haber Edirne'den geldi.

Son günlerde artan vakaların ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın yaptığı açıklama vatandaşların gönlüne su serpti.

Güzel haberin ardından uyarıyı ihmal etmedi

Koronavirüsteki hasta sayılarının makul seviyelerde olduğunun bilgisini veren Vali Canalp, vatandaşları da uyarmayı ihmal etmedi.

Ekrem Canalp, açıklamasında "Bunların asla gevşemeye sebebiyet verdirmemesi lazım. Koronavirüsle mücadelede süreklilik arz etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın gazetecilerin soruları cevapladı.

İşte Vali Canalp'in o açıklamaları:

"Edirnelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının göstermiş olduğu çabayla, gayretle, tüm siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaf kuruluşlarımızın, herkes şu anda Edirne'de korona virüsle mücadele de yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu çabanın da gayretin sonucu olarak da şunu söyleyebilirim ki, vaka sayılarımızı çok makul sayılar içerisinde tutma imkanımız oluyor. Ancak bunların asla gevşemeye sebebiyet verdirmemesi lazım. Koronavirüsle mücadelede süreklilik arz etmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi sürekli, hiç bıkmadan, usanmadan devam ettirelim ki, bugüne kadar sergilemiş olduğumuz o trendin aynısını devam ettirebilmiş olalım."

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