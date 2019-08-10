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Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı öncesi jandarma ve emniyet güçlerinin trafik kontrol uygulama noktalarına katıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:40
Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı öncesi jandarma ve emniyet güçlerinin trafik kontrol uygulama noktalarına katıldı. Sürücülerle bayramlaşan Vali Canalp, emniyet kemeri, hız ve uzun yolculuklarda verilmesi gereken molalar ile ilgili sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.


Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Vekili Serdar Ülker’in katılımı ile Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, yapılan uygulamaları yerinde inceledi. Vali Canalp, sürücüler ve aileleri ile tek tek bayramlaşarak, sürücü ve yayalara bayram trafiğinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.



“Arka koltuklarda oturan yolcularında emniyet kemeri takmaları son derece önemli”


İçişleri Bakanlığı’nın ‘Hayatı korumak için kemerin ses getirsin’ kampanyası kapsamında hazırlanan broşürlerden sürücü ve yolcu konumundaki çocuklara dağıtarak, önemi hakkında bilgiler veren Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Emniyet müdürümüz ve Jandarma komutanımız ile beraber uygulama noktasında, halkımızla düşüncülerimizi paylaştık. Broşür dağıtma imkanımızda oldu. Emniyet kemerinin kazalarda, çok büyük bir kurtarıcı olduğunu toplumumuz, milletimiz gayet iyi biliyor. Bunu öğrendik ama aynı zamanda da bunu biraz daha ileri götürmemiz gerekiyor. Sadece ön koltuklarda oturan yolcular için değil, arka koltuklarda oturan yolcularında emniyet kemeri takmaları kazalardaki yaralanmaların ve can kayıplarının önlenmesinde son derece önemli, kıymetli ve değerli. Aynı zamanda uzun yolculuklarda en az 2 saatte bir en az 10 dakikalık kısa molalar vermekte kazaların azaltılmasında son derece tesirli ve etkili. Aynı zamanda da hız, hızı da kontrol etmemiz gerekiyor” dedi.


Öte yandan, Vali Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile resmi bayramlaşma programları düzenledi. Ayrıca Huzurevi sakinlerini de ziyaret eden Vali Canalp ve il protokolü yaşlılarla tek tek ilgilendi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:40
  1. doğa

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