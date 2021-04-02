  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Edirne Valiliği: Yurt dışına kaçmaya çalışan 25 terör örgütü mensubu yakalandı
Gündem

Edirne Valiliği: Yurt dışına kaçmaya çalışan 25 terör örgütü mensubu yakalandı

Edirne Valiliği, yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 25 FETÖ ve PKK terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 20:08:00 -
Edirne Valiliği: Yurt dışına kaçmaya çalışan 25 terör örgütü mensubu yakalandı

Edirne Valiliği, illegal yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 25 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Mart’ta Edirne'de yapılan operasyonlarda yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 4 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubunun yakalandığı belirtilerek, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Enez ilçesinde de yapılan operasyonda yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Y.S. ile G.S. isimli FETÖ silahlı terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Terör örgütlerine bir darbede jandarmadan

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonların yanı sıra Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaptıkları operasyonlarla terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor. 1 Mart’ta Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından İpsala ilçesi Kumlar rampası mevkiinde gece saat 21.30 sıralarında M.A.A ve A.C. isimli şahısların Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandığını da açıklayan Edirne Valiliği, şahısların çıkarıldıkları adli merciler tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığına vurgu yaptı.

"Son bir haftada 25 terör örgütü mensubu yakalandı"

Edirne'de güvenlik güçlerince 26 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 25 terör örgütü üyesinin illegal yollardan yurtdışına çıkmak isterken yakalandığının altını çizen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son bir hafta içerisinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda 4’ü FETÖ/PDY ve 7’si PKK/KCK silahlı terör örgüt üyesi, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca 9 FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyesi ve Sınır Birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ise 4’ü FETÖ/PDY ve 1’i PKK/KCK silahlı terör örgüt üyesi olmak üzere toplam 25 kişi ele geçirildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinde bomba karar!
Medya

Teşkilat dizisinde bomba karar!

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerden biri haline gelen Teşkilat dizisinde bomba bir karar alındı. Yayınlandığı günden bu yana poziti..
Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!
Siyaset

Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'e HDP tepkisi geldi. Bir esnaf, HDP'nin CHP ile yapılan ittifakta artık gizli olmadığını be..
Savaş kapıda! Rusya kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Savaş kapıda! Rusya kararını dünyaya ilan etti

Ukrayna ile Rusya arasında Donbass bölgesinde artan gerilimle ilgili Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin, ABD'nin bölgeye asker gön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay