  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Edirne Valiliği gurbetçileri uyardı: Çile çekmemek için pazar günü gelin
Terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı
2 binden fazla kişiyi Özbekistan üzerinden tahliye edildi!
Trabzonspor, Sivas'ı devirdi
Gündem Edirne Valiliği gurbetçileri uyardı: Çile çekmemek için pazar günü gelin
Gündem

Edirne Valiliği gurbetçileri uyardı: Çile çekmemek için pazar günü gelin

Türkiye’de tatillerini tamamlayan Avrupalı Türkler dönüş yolculuğuna çıkarken Edirne Valiliği gümrükte 12 saat beklemenin önüne geçmek adına çağrıda bulundu

Yeniakit Publisher
2021-08-23 21:30:00 -
Edirne Valiliği gurbetçileri uyardı: Çile çekmemek için pazar günü gelin

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Bulgaristan'ın prosedürlerindeki yavaşlığına dikkat çekip, bekleme sürelerinin 10-12 saati bulduğunu söyledi. Uysal, "Lütfen çalıştığınız ülkelere dönüşte bu çileyi çekmemek için sınıra pazar, pazartesi ve salı günleri gelin. Çok fazla bekleme süresi olmayacak" dedi ve Hamzabeyli sınır kapısının da kullanılmasını istedi.

Durum rahatsız edici

ÇOK yoğun çıkış olduğunu ifade eden Uysal, "Vatandaşlarımız özellikle pazartesi işe başlama kaygısından dolayı çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya başlıyor. Perşembe'den cumartesi öğlene kadar çok yoğun geçiş yapılıyor. Bu bizi ve vatandaşlarımızı çok rahatsız ediyor. Çile çekmemek için çağrıya kulak verin" dedi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay