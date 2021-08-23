Edirne Valiliği gurbetçileri uyardı: Çile çekmemek için pazar günü gelin

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Bulgaristan'ın prosedürlerindeki yavaşlığına dikkat çekip, bekleme sürelerinin 10-12 saati bulduğunu söyledi. Uysal, "Lütfen çalıştığınız ülkelere dönüşte bu çileyi çekmemek için sınıra pazar, pazartesi ve salı günleri gelin. Çok fazla bekleme süresi olmayacak" dedi ve Hamzabeyli sınır kapısının da kullanılmasını istedi.

Durum rahatsız edici

ÇOK yoğun çıkış olduğunu ifade eden Uysal, "Vatandaşlarımız özellikle pazartesi işe başlama kaygısından dolayı çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya başlıyor. Perşembe'den cumartesi öğlene kadar çok yoğun geçiş yapılıyor. Bu bizi ve vatandaşlarımızı çok rahatsız ediyor. Çile çekmemek için çağrıya kulak verin" dedi.