Edirne Tıbbi Aromatik Bitkiler üretim personel alacak
Edirne Ziraat Odası, Edirne Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde çalıştılmak üzere personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, Edirne Ziraat Odası, Edirne Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde çalıştılmak üzere Tıbbi ve Aromatik Bitkiler mezunu personel alacak.
Müracatlar 14 Şubat 2022 Pazartesi gününe kadar şahsen Sarıpaşa Mahallesi Kadirhane Caddesi No: 3 Merkez/Edirne adresinde bulunan ofise yapılacaktır.
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