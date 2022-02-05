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Ekonomi Edirne Tıbbi Aromatik Bitkiler üretim personel alacak
Ekonomi

Edirne Tıbbi Aromatik Bitkiler üretim personel alacak

Edirne Ziraat Odası, Edirne Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde çalıştılmak üzere personel alacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 14:28:00 -
Edirne Tıbbi Aromatik Bitkiler üretim personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, Edirne Ziraat Odası, Edirne Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde çalıştılmak üzere Tıbbi ve Aromatik Bitkiler mezunu personel alacak.

Müracatlar 14 Şubat 2022 Pazartesi gününe kadar şahsen Sarıpaşa Mahallesi Kadirhane Caddesi No: 3 Merkez/Edirne adresinde bulunan ofise yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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