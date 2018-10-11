Edirne Sümbülü doğa turizme kazandırılacak

Türkiye'nin endemik bitkilerinden Edirne Sümbülü'nün (bellevalia edirnensis) korunarak geleceğe taşınması için yapılacak çalışmalar planlandı.

Kentteki bir otelde gerçekleşen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Edirne Şube Müdürlüğünce, "Tür Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda nesli tükenme tehlikesi altında olan sümbülün korunması ve şehrin bir değeri olarak ön plana çıkarılması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin yapacağı çalışmalarla Edirne Sümbülü'nün korunup, yaygınlaştırılması ve doğa turizmine kazandırılması hedefleniyor

Bitkinin Latince adında Edirne ismini barındırması ve bölgenin endemik bir türü olmasından dolayı önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dayan, şöyle konuştu:

"İlk amacımız Edirne Sümbülü'nü korumak, çoğaltmak, tanıtmak ve Edirne'nin bir değeri olarak bunu kullanmak. 1980'li yılların sonuna doğru ilk olarak Edirne-Keşan yolu İbriktepe sapağında keşfedilen bir tür. Daha sonra yapılan çalışmalarda farklı noktalarda tespit edildi. Yapılan çalışmalarla 6 noktada varlığını sürdüren bitkinin birey sayısının yaklaşık 2 bin civarında olduğunu tespit ettik. Bu da bir bitkinin neslinin devamı için kritik bir eşik. Şu anda yaptığımız çalışmalarla bitkinin habitatında tehditleri belirledik. Hem kendi habitatında korumaya hem de gurbette koruma dediğimiz botanik bahçelerinde, laboratuvarlarda üreterek korumaya çalışıyoruz. Çoğaltarak habitatındaki tehditleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Edirne Sümbülü henüz çok bakir bir tür. Bitki üzerinde henüz farmakolojik olarak yapılmış bir çalışma yok. Tıbbi olarak kullanılabilirliğini araştırmak için bu konudaki uzman ekiplerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bitkinin doğa turizmi açısından önemli bir değeri olacak. Bu anlamda da çalışmalar yapılıyor."



"Edirne Sümbülü turizm açısından çok değerli"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ise Edirne Sümbülü'nün turizm açısından bir değer olduğunu belirtti.

Edirne'nin değerlerini turizme kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne, kültürel, doğal ve turistik alanlarıyla turizm açısından çok zengin bir şehir. Zenginliğin bir alanı da doğal alanlarımızdan oluşuyor. Nehirlerimiz, ormanlarımız ve endemik bitkilerimiz bu açıdan çok önemli. Bu bitkilerden biri de Edirne Sümbülü. Edirne'ye özgü diğer türler gibi bu tür de çok önemli. Edirne Sümbülü'nün turizm açısından çok değerli olabileceğini düşünüyoruz. Bu değerin çok hassas planlar yapılarak korunması gerekiyor. Turizme kazandırmak için çalışmalar yapacağız. Edirne Sümbülü'nün açtığı aylarda özel ilgi alanı bitkiler olan turist grupları için turlar düzenlenebilir. Bu anlamda Edirne Sümbülü, kültür ve turizm hayatımıza önemli bir katkı sunacaktır."