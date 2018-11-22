Edirne Belediye Başkanından şov

Edirne Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı 2. birleşimi, meclis salonunda Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın şovu ile gerçekleşti. Bütçe maddeleri taslak bütçe kitapçığından tek tek okunduktan sonra meclis üyelerinin onayına sunuldu. Bütçe kitapçığını okuyan görevlinin uyarısı üzerine toplam bütçenin taslak bütçe kitapçığına yanlış yazıldığı anlaşıldı.

Görevlilere fırça!

Toplantıda yer alan yazı işleri müdürlüğü görevlilerine durumun sebebini soran Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Bizde 500 olarak onaylıyorduk bak. 508 değil mi bu? Buraya 500 yazmışsınız, kim yazdı bunu? Ben yazmadığıma göre biriniz yazdı, kim yazdı bunu?” diye sordu.

Görevlinin “Biz yazmışız başkanım” cevabı üzerine Gürkan, “Biz kim, kim biz? Evladım bak 238 milyon 508 bin liraya 45 milyon lira daha ekliyorsunuz ne yapıyor? 283 milyon 508 bin lira yapması lazım, siz buraya 283 milyon 500 lira yazıyorsunuz. Bize de 283 milyon 500 bin lira olarak onaylatıyorsunuz. Semih Bey fark etmese ne olacak? Bütçe, bu şekilde onaylanmış oluyor” dedi.

Yazı işleri görevlileri özür diledi ancak Gürkan görevliyi işaret ederek, “Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada” dedi. Bunun üzerine görevli salondan ayrıldı.