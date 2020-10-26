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Aktüel Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı davanın 2. celsesi görüldü
Aktüel

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı davanın 2. celsesi görüldü

Mahkeme heyeti, eksik dosyaların tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:45:07 -
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı davanın 2. celsesi görüldü

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gürkan katılmadı.

Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı savunmasında müvekkilinin 15 Temmuz akşamı kesinlikle kadeh kaldırmadığını, mevcut görüntülerde bunun çok net görüldüğünü savundu.

Görüntülerin tamamının izlenmesi halinde "gerçeklerin" ortaya çıkacağını ileri süren Taybıllı, görüntülerin bulunamaması halinde mahkemeye sunacakları listede yer alan tanıkların dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, eksik dosyaların tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece Recep Gürkan'ın bir barda elinde kadehle Gündoğdu Marşı'nı söylediği görüntüler ve bazı sözleri medyaya yansımıştı.


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