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Aktüel Edirne Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 08:42:26 -
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gürkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da fotoğraflar hakkında Gürkan'a bilgi sundu.

Gürkan, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" fotoğraflarını seçti.

Aynı zamanda Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) kurucularından ve fotoğraf sergilerine de eserleriyle katılan Gürkan, "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" adlı fotoğrafın umuda yolculuk ve yaşam kavgasını anlattığını söyledi.

Elinde köpeği ile Yunanistan polisinin sıktığı gazdan kaçan ve kaçışan arkadaşlarının birbirini desteklediğinin görüldüğü fotoğrafın aynı zamanda dostluk ve vefa sergilediğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Diğer canlılara, kendinden başka canlılara da bir saygı var. Çünkü hem bir taraftan kendi hayalini gerçekleştirmek yeni bir yaşam kurmak adına göç etmeye çalışıyor. Düzensiz mülteci ama can dostunu da bırakmıyor, ona karşı olan vefasını da gösteriyor ona verdiği değeri gösteriyor. Fotoğrafta 'Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü' mantığı var. Bir elinde sopa olan vatandaş bir taraftan yanındaki arkadaşını destekliyor, yine yanındaki daha yaşlı olan onu destekliyor, o kendinin desteğe ihtiyacı olduğu halde sadece kendisini değil köpeğini de başka bir canı da düşünüyor. Onu da geleceğe taşımaya çalışıyor."



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