Edirne, Avrupa’nın lojistik üssü oluyor

Mehmet Kılınç Yeni Akit

Yaklaşık 2 yıl sonra hizmete girmesi planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ekonomiye olumlu katkıları daha şimdiden alınmaya başlandı. Avrupa’yı Trakya üzerinden Anadolu ve Asya’ya bağlayacak dev projenin inşaatı devam ederken Avrupa’nın lojistik firmaları da harekete geçerek Türkiye’de üs kurma çalışmalarına bağladılar. Özellikle Edirne iline ilgi duyan Avrupa’nın dev firmaları, lojistik üsler kurmak için arazi tespit çalışmalarına başladılar. Firmaların çalışmalarını gizlilikle yürüttükleri öğrenilirken, özellikle arazi sahibi vatandaşlar, aracı simsarların oyunlarına gelmemeleri ve arazilerini değerinin altında elden çıkarmamaları konusunda uyarılıyor.