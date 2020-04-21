Edirne akşam ezanı saat kaçta okunacak? Edirne için iftar vakti ne zaman? Edirne iftar ve sahur vakti

Ramazan ayı boyunca oruç tutmak, İslam’ın beş şartından biridir. Oruç, sadece Allah rızasını kazanmak için tutulur. Ramazanın rahmeti ve bereketiyle ibadetlerimizi arttırılır, Rabbimizden bağışlanmayı dileriz. On bir ayın sultanı Ramazanda teravih namazlarında Allah’a yöneliriz, Elimizde Kur’an, hatim, mukabele, dilimizde dua vardır sürekli. Hayır ve cömertlikte de birbirlerimizle yarışırız. Biliriz ki Yüce Rabbimiz Ramazanda daha bir cömert, daha bir merhametli. On bir ayın sultanı Ramazanda Rabbimiz cennetin kapılarını sonuna kadar açar biz kullarına.

Ramazanda oruç tutan müminler iftar ve sahur vakitlerini her daim merak etmekte. Peki Edirne akşam ezanı saat kaçta okunacak? Edirne için iftar vakti ne zaman? Edirne namaz vakitleri, Edirne iftar ve sahur vakitleri, Edirne’de iftara ne kadar var, Edirne’de iftara ne kadar kaldı? Edirne’de sahur saat kaçta bitiyor? gibi sorular Edirneliler tarafından Ramazan ayı boyunca sürekli sorgulanan konular arasında yer almakta.

Oruç tutmak bize neler kazandırır?

Peygamberimiz (s.a.v) bize Allah’ın şöyle dediğini haber veriyor: “Oruç benim içindir onun karşılığını ben vereceğim.” Sabrederek oruç tuttuğumuzda Allah bizim için güzel bir ödül hazırlar. Ey İman edenler Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bakara suresi 183. ayet.

İmsak nedir?

Oruçlu için iki sevinçli zaman vardır: Birincisi iftar zamanı, ikincisi Allah’a kavuştuğu ve orucunun mükafatını aldığı zaman.

Tan yerinin ağarmaya başlamasıyla orucun da başladığı zaman. Sabah namazı vaktinin başlangıcı.

İftar nedir?

iftar vakti ne zaman? Güneşin batmasıyla orucun sona erdiği zaman. Akşam namazı vaktinin başlangıcı.

Sahur nedir?

Sahur vakti ne zaman? Oruç tutmak için imsak vaktinden önce yenilen yemeğe ve bu vakte verilen isimdir.

Fitre nedir?

Fıtır sadakası nedir, kime verilir? Ramazan ayında bayram namazından önce fakirlere verilmesi gereken sadakadır. Fitre kimlere verilir? Akrabalarımızdan, komşularımızdan fitreye ihtiyacı olan herkese. Yalnız annemize-babamıza, nimemize-dedemize-eşimize-çocuğumuza-torunlarımıza fitre veremeyiz. Çünkü onlara bakmak zaten bizim görevimizdir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Hangi sadaka daha faziletlidir?” Diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “Ramazan ayında verilen sadaka.”