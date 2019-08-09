0553 313 94 23

Edirne AB Bilgi Merkezi’nden AB çalışanlarına yönelik söyleşi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren Edirne AB Bilgi Merkezi Edirne İli’nde Avrupa Birliği finansmanlı proje ve dış faaliyetlerde çalışanlara yönelik olarak “Avrupa Birliği Finansmanlı Dış Faaliyetlerde İletişim ve Görünürlüğün Önemi” isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:39
Edirne AB Bilgi Merkezi’nden AB çalışanlarına yönelik söyleşi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren Edirne AB Bilgi Merkezi Edirne İli’nde Avrupa Birliği finansmanlı proje ve dış faaliyetlerde çalışanlara yönelik olarak “Avrupa Birliği Finansmanlı Dış Faaliyetlerde İletişim ve Görünürlüğün Önemi” isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.


Anadolu Üniversitesi İletişim Uzmanı Prof. Dr. Nezih Orhon tarafından gerçekleştirilen söyleşiye, ildeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, sivil toplum örgütlerinden AB çalışanları katıldı.


Geçtiğimiz dönemde de Edirne AB Bilgi Merkezi aracılığı ile Edirne’de bulunan ve “Barış Gazeteciliği” üzerine Edirneli gazetecilerle söyleşi yapan Orhon, bu kez Avrupa Birliği finansmanlı projelerin başarıya ulaşmasında iletişimin kilit rolü ve hangi iletişim stratejilerinin uygulanabilir olduğunu, görünürlüğün önemini katılımcılarla paylaştı.


Edirne’de gerek kamu bünyesinde, gerekse sivil toplumun içinde çok başarılı projelere imza atan çalışanların olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nezih Orhon, “Biz bir yolculuk içindeyiz. Yolculukta ne yapar insan? Başka insanlarla tanışır, başka pencerelerden yararlanır, başka değerlerle buluşur, kendi değerlerini aktarır. Biz, Avrupa Birliği ve Türkiye, bir ortak kültür mirası, ortak bir politik miras, ortak bir ekonomik miras üzerinde beraber bir yolculuğu kurgulamaya çalışıyoruz. Onun için buradaki projelerin hepsi ile bugünkü etkinlikte, bu ortak yolculuğun, Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin değerlerinin nasıl beraber kurgulanabileceği, bu değerlerin hangi platformlar üzerinden aktarılabileceği, kitlelerle nasıl buluşabileceği, neler yapabileceğimiz konusunda alışveriş üretmek üzere buluştuk. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak değerlerinin yaygınlaştırılması konusunda iletişimin rolünü konuştuk. Edirne Türkiye’nin en çok fırsata sahip şehirlerinden bir tanesi. Çeşitlilik, etkileşim ve katılım üretme konusunda sadece kendi potansiyelinden faydalanmak bir yana, çevre potansiyeli ile de beslenen bir şehir. Mobilizasyonun olduğu bir yer. Hem insan hareketliliği, hem bilgi hareketliliği söz konusu. Dolayısı ile projeler yaparken, bu projeleri yapmaktan ziyade, kimlerle buluşacak, hangi etkileri üretecek, hangi değerleri taşıyacak ve hangi ortak değerleri kurgulayacak ve hangi yeni vaadler sunacak, bu önemli. Bu yolculuğu zenginleştirmek ve derinleştirmek esas olan” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:39
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vicdansızlar 81 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdı
    1. Vicdansızlar 81 yaşındaki yaşlı kadını..
    2. ’Gölpazarı Gıda Organize Sanayi..
    3. Stres kaşları döküyor
    4. Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler..
    5. TRT Çocuk, bayramda da çocukları..
    6. Cadde ve kaldırımlar geleneksel dokuya..
    7. Katlı otopark Kurban Bayramı’nda..
    8. Düşen faizler, Diyarbakır’daki konut..
    9. Kazdağları için sahilde tango yaptılar
    10. Bakan Albayrak'tan kritik döviz..
    11. THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın..
    12. Sokak hayvanları bayramda da yalnız..
    13. Bursa Nilüfer İrfaniye
    14. ATO Başkanı Baran: "Brexit sonrası..
    15. Bilecik’te Kurban Bayramı gıda..
    16. İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Sağlıklı..
    17. Edirne AB Bilgi Merkezi’nden AB..
    18. Albayrak: "Türbülanstan çıktık,..
    19. Derin dondurucularda ‘bayram’ indirimi
    20. Ak Parti yıldönümünü kutlamaya..
    21. Hazine ve Maliye Bakanı..
    22. Geleceğimiz sporla şekilleniyor
    23. Bakan Albayrak;"Yaşanılan tarihi kur..
    24. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi..
    25. Dumlupınar’da tur otobüsleri park..
    26. AK Parti kuruluş yıl dönümünde..
    27. Bayram öncesi camilerde bayram..
    28. Ensar Vakfı’ndan DPÜ Rektörü Uysal’a..
    29. Emet Kaymakamlığı halı saha futbol..
    30. Kazım Kurt’un Kurban Bayramı kutlama..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!