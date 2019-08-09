Edirne AB Bilgi Merkezi’nden AB çalışanlarına yönelik söyleşi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren Edirne AB Bilgi Merkezi Edirne İli’nde Avrupa Birliği finansmanlı proje ve dış faaliyetlerde çalışanlara yönelik olarak “Avrupa Birliği Finansmanlı Dış Faaliyetlerde İletişim ve Görünürlüğün Önemi” isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Uzmanı Prof. Dr. Nezih Orhon tarafından gerçekleştirilen söyleşiye, ildeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, sivil toplum örgütlerinden AB çalışanları katıldı.

Geçtiğimiz dönemde de Edirne AB Bilgi Merkezi aracılığı ile Edirne’de bulunan ve “Barış Gazeteciliği” üzerine Edirneli gazetecilerle söyleşi yapan Orhon, bu kez Avrupa Birliği finansmanlı projelerin başarıya ulaşmasında iletişimin kilit rolü ve hangi iletişim stratejilerinin uygulanabilir olduğunu, görünürlüğün önemini katılımcılarla paylaştı.

Edirne’de gerek kamu bünyesinde, gerekse sivil toplumun içinde çok başarılı projelere imza atan çalışanların olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nezih Orhon, “Biz bir yolculuk içindeyiz. Yolculukta ne yapar insan? Başka insanlarla tanışır, başka pencerelerden yararlanır, başka değerlerle buluşur, kendi değerlerini aktarır. Biz, Avrupa Birliği ve Türkiye, bir ortak kültür mirası, ortak bir politik miras, ortak bir ekonomik miras üzerinde beraber bir yolculuğu kurgulamaya çalışıyoruz. Onun için buradaki projelerin hepsi ile bugünkü etkinlikte, bu ortak yolculuğun, Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin değerlerinin nasıl beraber kurgulanabileceği, bu değerlerin hangi platformlar üzerinden aktarılabileceği, kitlelerle nasıl buluşabileceği, neler yapabileceğimiz konusunda alışveriş üretmek üzere buluştuk. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak değerlerinin yaygınlaştırılması konusunda iletişimin rolünü konuştuk. Edirne Türkiye’nin en çok fırsata sahip şehirlerinden bir tanesi. Çeşitlilik, etkileşim ve katılım üretme konusunda sadece kendi potansiyelinden faydalanmak bir yana, çevre potansiyeli ile de beslenen bir şehir. Mobilizasyonun olduğu bir yer. Hem insan hareketliliği, hem bilgi hareketliliği söz konusu. Dolayısı ile projeler yaparken, bu projeleri yapmaktan ziyade, kimlerle buluşacak, hangi etkileri üretecek, hangi değerleri taşıyacak ve hangi ortak değerleri kurgulayacak ve hangi yeni vaadler sunacak, bu önemli. Bu yolculuğu zenginleştirmek ve derinleştirmek esas olan” dedi.