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Spor Edin Visca'dan Enis Destan vurgusu! Tekrar kararı aldılar: transfer yapacak! Takıma getirme planı...
Spor

Edin Visca'dan Enis Destan vurgusu! Tekrar kararı aldılar: transfer yapacak! Takıma getirme planı...

Yeniakit Publisher
2024-04-21 01:08:00 -
Edin Visca'dan Enis Destan vurgusu! Tekrar kararı aldılar: transfer yapacak! Takıma getirme planı...

Edin Visca, Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikleri maçtan sonra konuştu.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kayserispor deplasmanından 2-1 galip ayrılan Trabzonspor'da Edin Visca açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya dair konuşan Edin Visca, "Geçtiğimiz hafta puan kaybettik. Burada zor maç olacağını biliyorduk. Maç öncesi iyi hazırlandık ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Büyük takım gibi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 4 gün sonra kupa maçını oynayacağız. Ona odaklandık" dedi.

Takım arkadaşı Enis Destan'ın performansına parantez açan Edin Visca, "Bu sezon Enis Destan çok katkı verdi. Hoca onu doğru oynatınca golleri atıyor. Onunla oynamak kolay oluyor. İnşallah sağlıklı olursa önemli bir transfer yapacak. Futbolda geçmiş yok. Her zaman onunla konuşuyorum. O da beni dinliyor. Büyük bir potansiyel" ifadelerini kullandı.

 
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