Edin Visca kararını verdi!

Medipol Başakşehir’in yıldız oyuncusu Edin Visca, hakkında çıkan transfer haberlerini gördüğünü ancak turuncu-lacivertli ekipten ayrılmayı düşünmediğini ve kariyerini Medipol Başakşehir’de bitirmek istediğini söyledi.

Edin Visca, turuncu-lacivertli takımın Bolu’nun Gerede ilçesinde kamp yaptığı otelde AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Yeni transferler geldi. İyi transferler yaptık. 7-8 gündür buradayız, hava ve sahalar güzel. Gerçekten mutluyum, çünkü pandemiden dolayı Türkiye’de kamp yapıyoruz. Her zaman Avusturya’ya gitmek yorucu oluyordu. İyi bir kamp geçiyor, herkes çok iyi çalışıyor. İnşallah benim ve takım için çok güzel bir sezon geçecek." ifadelerini kullandı.

Visca, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak geçtiğimiz sezon sözleşmesini 5 yıl uzattığını hatırlatarak, "Teklifler geldiğinde başka bir kulüple hiç konuşmadım. Göksel Başkanım ile o kadar yakınız, bana o kadar çok değer verdi ki.. Benim evim burası, ben de kulüpten habersiz hiç konuşmadım, konuşmam. Burada mutluyum. Kulübe de hep şunu söyledim, ‘Karar sizin. Ben burada mutluyum. Bana siz çok şey verdiniz. Ben de kulübe çok şey verdim tabii ki. Yıllardır beraberiz, kimsenin arkasından bir şey yapmak istemiyorum.’ dedim. Her zaman böyle oldu. Başakşehir’de çok mutluyum, birlikte şampiyon olduk. Karar onların ama ben kalmak istiyorum. Burası benim evim. Hep şunu söyledim, Tekrar Başakşehir’i zirveye götürmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir’in kaptanı, "Medipol Başakşehir’le 4 yıl daha sözleşmen var. Futbolu Medipol Başakşehir’de mi bırakacaksın?" sorusuna ise, "Futbolu bırakmayı hiç düşünmedim. Daha çok oynamak istiyorum ama 4 yıl daha kontratım var. Sadece Başakşehir’e odaklandım. Burada kalmak istiyorum. Kariyerimi de Başakşehir’de bitirmek istiyorum. Tekrar şampiyon olmak, kupa kazanmak istiyorum. O kadar güçlü bir takımımız var. O kadar büyük bir aileyiz. Her zaman fazla motive oldum. Bu sene bende ve kulüpte yeni bir hedef var. Çok motive geldim. Ayrılmayı gerçekten hiç düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Edin Visca, "Avrupa’da beğendiğin, oynamak istediğin lig hangisiydi?" sorusunu, "İngiltere’de ve İspanya’da oynamak istedim. Her oyuncunun böyle bir hedefi vardır ama milli takımla Dünya Kupası oynadım. Başakşehir’le Avrupa Ligi’nde 4-5 yıl oynadım, Şampiyonalar Ligi oynadık. Futbolda mutlu olmak, rahat olmak en önemlisi. Başakşehir için kendimi fazla vermek istiyorum. Başka lige gitmeyi düşündüm ama burada her zaman hedef büyük. En büyük takımlara karşı oynadık. Böyle bir kulüpte Şampiyonalar Ligi’nde oynamak da büyük bir işti. Mutluyum, hiçbir zaman da niye gitmedim diye düşünmedim. Tek düşüncem yeni sezonda Başakşehir’de zirveye oynamak." şeklinde yanıtladı.