EDHO’ya transfer üstüne transfer!

Ekranlarının sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz güçlü hikayesi ve kadrosu ile yoluna devam ediyor. Diziden ayrılan isimler ile bir süredir önemli karakterlerin ayrıldığı diziye yeni isimler de katılmaya devam ediyor.

Sabina Toziya’nın sağlık sorunları nedeniyle veda ettiği diziden Dilşad Şimşek de ayrılmıştı. Avukat Ebru’dan sonra Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik de ayılan isimlere arasına katılmıştı. Diziden giden isimlerin yerine yeni isimlerin katılması seyirciyi heyecanlandırdı.

Ali İpin’in ardından bir oyuncunun daha diziye katıldığı ortaya çıktı.

Sen Anlat Karadeniz dizisinde oynadığı Turgut karakteri ile dikkat çeken Hasan Demirtaş, son olarak da Çukur’da Avni’ye hayat vermişti.

Hasan Demirtaş’ın yeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu.