EDHO'ya bomba transfer! Aksiyon artacak
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) kadrosuna yeni bir ismi daha kattı.
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) reyting rekorları kırmaya devam ediyor. 5 sezonuyla seyirci karşısına çıkan ve 2021 yılında da başarısını devam ettiren dizi bir yandan da kadrosuna yeni oyuncular katarak güçlendiriyor.
EDHO'ya yeni transfer
Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer gerçekleşti. Birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan yapımdan seyircileri heyecanlandıran bir haber geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Birsen Altuntaş diziye Serhat Parıl'ın dahil olduğunu duyurdu.
Hızır'ın düşmanı rolüyle aksiyonlu giriş yapacak
Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi dizilerde rol alan Serhat Parıl, yeni bölümle birlikte ‘Uğur’ karakteriyle EDHO dizisine katılıyor.
Parıl, Hızır’ın düşmanı rolüyle, bol aksiyonlu bir giriş yapacak.