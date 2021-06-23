EDHO'dan flaş ayrılık! Sosyal medyadan paylaştı

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil, diziye veda etti.

Yeni sezonda İzabel karakteri ile Barbaroslar dizisinde yer alacak olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Pelin Akil'in TRT'de yayınlanacak olan Barbaroslar dizisi ise anlaştığı öğrenildi.

EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ile fotoğrafını paylaşan Pelin Akil, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'la olan hikayesinin sonuna geldik. Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum. Tüm Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..."