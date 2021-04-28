  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya EDHO’da şok eden ayrılık! Ortalık fena karıştı
Medya

EDHO’da şok eden ayrılık! Ortalık fena karıştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. son bölümünde Hızır Çakırbeyli’nin en sevdiği isimlerden olan Tipi vurularak öldürüldü. Böylece Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 10:00:00 - 2021-04-28 10:01:32

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Hızır'ın en sevdiği isimlerden olan Tipi vurularak öldü. Tipi'nin ölümüyle Hızır Çakırbeyli de yıkıldı. EDHO'da Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 27 Nisan Salı akşamı 192. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'nun son bölümünde dizinin hayranlarını şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Tipi öldürüldü!

Rıdvan'ı kardeşi Macit'i boğarak öldüren Tipi düşmanlarının bir numaralı hedefi haline geldi. Rıdvan'ın peşinde olduğu Tipi ise düştüğü tuzak sonucunda mezarlıkta vuruldu. Tipi, o sırada mezarlığa gelen yakın dostu Hızır Çakırbeyli'nin kucağında son nefesini verdi.

Tipi'nin ölmesi Hızır Çakırbeyli'yi de gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kocasolak

Bu dizi tipisiz ÇEKİLMEZ. Masumlar apartmanına geçerim, o varmış Salı günleri.
  • Yanıtla
Pentagon çark etti: Sehven söylendi
Dünya

Pentagon çark etti: Sehven söylendi

Afganistan'daki ABD misyonunun 1 Mayıs'ta çekileceğini açıklayan Pentagon Sözcüsü Kirby, İfadeleri yanlışlıkla söylediğini açıkladı...
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Bakan Soylu cevap verdi
Gündem

Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Bakan Soylu cevap verdi

Artan koronavirüs vakaları sonrası Türkiye genelinde alınan tam kapanma kararıyla ilgili en çok merak edilen soru ise "Camiye gidilebilecek ..
Uzman isim açıkladı! Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin tarafı ne olacak?
Gündem

Uzman isim açıkladı! Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin tarafı ne olacak?

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, "Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'ni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay