EDHO’da şok eden ayrılık! Ortalık fena karıştı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Hızır'ın en sevdiği isimlerden olan Tipi vurularak öldü. Tipi'nin ölümüyle Hızır Çakırbeyli de yıkıldı. EDHO'da Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 27 Nisan Salı akşamı 192. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'nun son bölümünde dizinin hayranlarını şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Tipi öldürüldü!

Rıdvan'ı kardeşi Macit'i boğarak öldüren Tipi düşmanlarının bir numaralı hedefi haline geldi. Rıdvan'ın peşinde olduğu Tipi ise düştüğü tuzak sonucunda mezarlıkta vuruldu. Tipi, o sırada mezarlığa gelen yakın dostu Hızır Çakırbeyli'nin kucağında son nefesini verdi.

Tipi'nin ölmesi Hızır Çakırbeyli'yi de gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı.