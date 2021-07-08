EDHO'da şok eden ayrılık! Kimse beklemiyordu

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Oldukça heyecanlı bir bölümle sona eren dizinin yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı herkes tarafından merak edilirken önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu gelişme Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz hayranlarını üzdü. Çünkü yeni sezonda İlyas Çakırbeyli rolünü oynayan Ozan Akbaba diziye veda edecek.

200. bölümde ayrılacak

ATV de salı günleri izleyenleri ekran başına kilitleyen ve reyting rekorları kırmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan kötü haber geldi. Yeni sezon hazırlıklarına Ağustos ayında başlaması beklenen dizide başrol oyuncularından Ozan Akbaba sezon başlar başlamaz veda edecek. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba 200. bölümde diziden ayrılacak.



Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakteri 200. bölümde ölerek diziye veda edecek. Başarılı oyuncu Ozan Akbaba'nın Hayat verdiği İlyas Çakırbeyli'nin diziden ayrılacak olması gündeme bomba gibi düştü. Dizinin hayranları bu haber sonrası dizinin sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tuttu.