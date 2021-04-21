  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya EDHO’da şok ayrılık! Ortalık karıştı
Medya

EDHO’da şok ayrılık! Ortalık karıştı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Tipi, Macit'i boğarak öldürdü. Final sahnesinde ise Tipi'nin evi sarıldı. Düşmanlarına karşı iki silahıyla dışarıya çıkan Tipi meydan okudu. Tipi'nin ölmesi ile Savaş Özdemir'in diziden ayrılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 09:54:00 -
EDHO’da şok ayrılık! Ortalık karıştı

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 13 Nisan Salı akşamı 191. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'dan Korkmazlar abisinin intikamını almak için saldırıya geçti. EDHO'da Macit'i öldüren Tipi'nin evi düşmanları tarafından sarıldı. Tipi ise meydan okuyarak tek başına onlarca adamın karşısına çıktı.

Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz son bölümde neler oldu?

Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır.

Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder.

Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.

Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister.

Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır.

İlyas'ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kocasolak

Ben tipi olmadan bu diziye bakmam. Adamın adını dahi bilmem, ama mükemmel yakışıyor. Bu dizinin TAŞIYICI dört ANA erkek karakterinden birisi tipi. Kadınlardan da Hatice, Emine Ömür ve Mine kaldı.
  • Yanıtla
Barış Yarkadaş oruç tutan futbolcuları hedef aldı Müslümana kin Hristiyana saygı!
Gündem

Barış Yarkadaş oruç tutan futbolcuları hedef aldı Müslümana kin Hristiyana saygı!

Oruç tutan futbolcuları hedef alarak, onları, 'şov yapmakla' itham eden Barış Yarkadaş'a tepki yağarken, Yarkadaş'ın, Hristiyanlara gösterdi..
Demokratik Sol Parti ittifak kararını duyurdu
Siyaset

Demokratik Sol Parti ittifak kararını duyurdu

Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, seçimlere DSP'nin tek başına girmeyeceğini ve ittifaklar içerisinde yer alacağı..
21.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

21.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay