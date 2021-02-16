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Medya EDHO'da izleyenleri şoke edecek ayrılık
Medya

EDHO'da izleyenleri şoke edecek ayrılık

ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta ayrılık rüzgarları esecek. EDHO'nun Polat Alemdar'ı olarak nitelendirilen Alpaslan Çakırbeyli rolünü oynayan Yunus Emre Yıldırımer sevilen diziye veda ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 14:25:00 - 2021-02-16 15:20:21
EDHO'da izleyenleri şoke edecek ayrılık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV'de reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Ekran macerasına bir haftalık ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde iki oyuncu birden gidiyor.

ATV'nin beğenilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine birçok ünlü isim gelip gitmeye devam ediyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta büyük bir ayrılıklar yaşanacak.

Yeni bölüm bu akşam

Türkiye Kupası maçı nedeniyle geçen hafta yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. yeni bölümü bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak.

Ayrılıklar peşpeşe gelecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ayrılıklar peş peşe gelecek! Ancak en çok vedası üzecek isim Kurtlar Vadisi Polat Alemdar’ı olarak lanse edilen ve senaryo onun üzerine yazılan ismin vedası şok edecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta büyük bir ayrılık yaşanacak. Alpaslan Çakırbeyli karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer sevilen diziye veda ediyor.

Alpaslan'ı kimse kurtaramayacak

Senaryo gereği ölerek diziye veda edecek Alpaslan’ı Hızır Çakırbeyli ve Kimsesi Baba kurtaramayacak.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 4 hafta önce boy gösteren Fuat karakteri de veda ediyor.

Bu akşamki bölümde son kez yer alacak oyuncu başka bir proje ile anlaştı. Levent Sülün, EDHO dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri çekmişti.

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