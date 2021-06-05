EDHO’da gidenlere üzülmemek elde değil!

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır olarak izleyicilerin beğenisini kazanan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ise Hızır Çakırbeyli karakteri ile gündem oldu. İki efsane karakter ile dizi hayranlarının hafızasında olan Kaynarca, projenin bugüne kadar elde ettiği başarının da hem hikayenin sağlam olmasına hem de çok istikrarlı bir dizi olmasına bağlamıştı.

EDHO, her sezon çok başarılı sonuçlara imza attı. 6. sezonu da yeni bir hikaye kurgusu ve yeni isimlerle yoluna devam etti. Ancak bu büyük yolculukta ayrılan karakterler de vardı ki, bu karakterlere olan özlem bitmiyor.

Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu, EDHO’nun hikayesine ve dizinin geçmişindeki bazı detaylara değindi.

“Ben özellikle aile ilişkilerine inen bölümlerini severek izlerdim. Masa başındaki toplantılar pek sarmıyor artık.

Ünal Bey’li toplantılar muhteşemdi. Diyalogları racona uyar ve özenlidir. Ağır gider ama ‘mutlaka bir söz’ çıkar icabında. Silah satarlar ama teröriste değil. Kime? İzleyicinin tahiminine kalmış. Devlet ile iyi geçinmeyen mafya olur mu?

Sonra dizinin kadınları vardı, başta Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya)… Onun sahneleri unutulur mu? Sonra Meryem, Ceylan, Mübeccel…”