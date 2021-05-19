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Medya EDHO'da flaş ayrılık! Veda mesajı paylaştı
Medya

EDHO'da flaş ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılan Gizem Arıkan'dan veda paylaşımı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 08:57:00 -
EDHO'da flaş ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 18 Mayıs Salı akşamı 195. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem evlendi.

Düşmanları ise korkunç bir plan kurdu. Düğün sonrasında Hızır Ali ve Didem'in içinde olduğu araç pusuya düşürülerek kurşun yağmuruna tutuldu.

Gizem Arıkan böyle veda etti!

Saldırıda ağır yaralanan Didem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Didem'in ölüm haberi Çakırbeyli ve Façalı ailelerini yıktı. Didem'in babası Haşmet Façalı ise kızının ölümüyle kendisini kaybetti. Dizide Didem karakterini canlandıran Gizem Arıkan ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

Gizem Arıkan paylaşımında "Dido’m iyi ki beni buldun. Fırtına gibi gelip çiçek gibi gidiyorsun. Böyle kaliteli bi işin içinde olduğum için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi anlatamam.Bana bu fırsatı veren güvenen Dido’yu emanet eden senaristlerimize, yapıma, yönetmenlerime çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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