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Medya EDHO’da büyük yalan ortaya çıktı!
Medya

EDHO’da büyük yalan ortaya çıktı!

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 191. Bölümünde büyük yalan ortaya çıktı. Alpaslan’ın yalanı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 15:03:00 - 2021-04-21 15:05:47

Salı günlerinin reyting birincisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da büyük bir yalan daha ortaya çıkıyor. Alpaslan’ın yalanı Çakırbeyli’yi sinirlendiriyor.

Amcası Hızır Çakırbeyli’yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan’ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı’nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli’nin yanında ailesi ve dostları yer alır. Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan’la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan’dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli’yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır. İlyas’ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli’nin aldığı tavır yüzünden Pınar’a gün doğar.

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