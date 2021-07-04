EDHO’da ayrılık rüzgarı! İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde ekranlara gelen ve 6 sezondur ekranlarda olan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, geçtiğimiz sezon pek çok ayrılık yaşanmıştı. Sezon finalinde yaşanan ayrılıklardan sonra bir isim daha diziye veda ettiğini duyurdu. İşte reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan yaprak dökümleri... 2015 yılından bu yana sezonlardır ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, geçtiğimiz sezon birçok ayrılık yaşanmıştı. Dizi, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak, çekimlere mola vermişti. Sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından sevilen bir isim daha diziye veda ettiğini açıkladı. İşte dizide yaşanan yaprak dökümleri... ATV ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekranlara mola vermişti. Sevilen dizide sezon finalinde bazı ayrılıklar yaşanmıştı. Bunlardan biri Savaş karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hakkı Ergök'tü. Yine Volkan karakterine hayat veren Erdinç Gülener de sezon finalinde diziye veda eden isimlerden biri olmuştu.