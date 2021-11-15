EDHO yeniden mi başlıyor! Oktay Kaynarca'dan bomba detay

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) tartışmalı bir şekilde yayın hayatına son verilmişti.

Sezon arasının ardından tutkunlarının yeni bölümü beklediği sırada son anda ATV ve yapım şirketi arasındaki anlaşmazlık diziyi bitirmişti.

Fenomen dizinin takipçileri için büyük hayal kırıklığına neden olan bu durumun ardından birçok iddia ortaya atıldı.

"Oyuncularla alakalı bir durum değil"

Dizinin beğenilen oyuncusu Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Oktay Kaynarca dizinin yayından kaldırılmasının oyuncularla ve çalışanlarla alakalı bir durum olmadığını belirtti.

Dizi hakkında soruların kendisine sorulmaması gerektiğini söyleyen Kaynarca, "Bana sormayın. Benim bu konuda ne yetkim ne de bilgim var. Ben taraf değilim bu işle ilgili. O sebeple de bu sorunun cevabını verecek kişi ben değilim" dedi.

"Şu anda çekim yok"

Kaynarca muhabirlerin ısrarlı soruları karşısında ise "Şu anda çekim yok. Çekilmeyeceği yönünde bir bilgiye sahibiz. Ama şu anda tüm bildiğiniz bu kadar" cevabını verdi.

"Sakalları kesmedi, dizi devam edebilir"

Dizinin yayından kaldırılmasının üzerinden günler geçmesine rağmen Kaynarca'nın sakalllarını hala kesmemesi ise dikkat çekti.

Kimi dizi hayranları, Kaynarca'nın bu imajını korumasını, dizinin devam edeceği şeklinde yorumladı.