EDHO, Kuruluş Osman ve Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlandığı Atv'de bir diziyle ilgili flaş karar

ATV ekranında izleyicilerle buluşmakta olan “Akıncı” dizisinin final yapması bekleniyordu. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin paylaştığı fantastik dizinin, 20. bölüm itibari ile ekran ömrünü tamamlayacağı ifade ediliyordu. Ancak yapılan bir açıklama herkesi şaşkına çevirdi.

Sezon finali yapacak

Sinemaport'un haberşne göre, Akıncı dizisinin 20. bölüm fragmanı paylaşıldığında herkes final bölümü olmasını bekliyordu. Ancak dizinin fragmanında “Sezon finali” ifadesi yerini aldı. NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Levent Türkan ve Gökhan Ertuk’un yaptığı “Akıncı” dizisi böylece final kararından vazgeçmiş oldu.

Baş karakterlerden birisi ölüyor

Reytingleri çok düşük olan dizinin yayımlanan fragmanında herkesi şoke eden bir detay daha vardı. İzleyiciler devam kararına sevinirken, baş karakterlerden olan Tolga Tekin’in canlandırdığı Orhan karakterinin ölmesiyle de şaşkına döndü.

Dizideki bu ani değişimle ikinci sezonunun çok farklı bir şekilde olması beklentisi başladı. Dizinin yayımlanan fragmanıyla ilgili sosyal medyada “Final beklerken şok oldum. Hele Orhan’ın ölmesine ayrı şaşkınım ve üzgünüm.” şeklinde yorumlar geldi.

Akıncı dizisinin konusu nedir?

“Akıncı” dizisi, Akıncı Fatih adında bir süper kahramanın öyküsünü anlatıyor. Kendisini “Sultanım’ın Şehri” dediği İstanbul’a adayan Akıncı Fatih, İstanbul’u korumayı amaç edinmiş bir süper kahramanın hikayesi. Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul’u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatılıyor. Dizi de Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız’ın yanı sıra; Müge Boz, Yıldıray Şahinler, Didem İnselel, Serhat Onat, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Deren Talu, Ayça Erturan, Berin Arısoy, Savaş Alp Başar, Erkan Bektaş, Burç Kümbetçioğlu gibi isimler de yer alıyor.