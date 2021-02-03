EDHO hayranları bunu beklemiyordu! Final mi yapacak?

Oktay Kaynarca’nın Hızır Çakırbeyli karakterinde yine fenomen olduğu dizinin her yeni bölümü de milyonlarca izleyici tarafından merakla bekleniyor.

Dün akşam ATV ekranında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 182. bölümü yayınlandı. İstikrarlı gidişatı ile bilinen dizinin hikayesinde geçen hafta büyük bir hüzün yaşanmıştı. Sabina Toziya’nın canlandırdığı Hayriye Ananın ölümü herkesi çok üzmüştü. Toziya’nın sağlık sorunları nedeniyle ani gelişen bu durum dizinin oyuncularını da etkilemişti.

Dizide ayrıca geçen hafta Dilşad Şimşek’in canlandırdığı Avukat Ebru karakteri de ayrılmıştı. Dün akşam yine heyecan dolu anlara sahne olan ATV dizisinin, gelecek hafta ise yani 9 Şubat Salı akşamı 183. yeni bölümü yayınlanmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları nedeniyle dizi bir hafta ara verecek.

Bu zorunlu ara ise en çok ekibin işine yaradı. Yoğun geçen set ortamında çalışmalara ara verildi ve çekimlere yeniden pazartesi günü başlanması kararlaştırıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları belki bir hafta beklemek durumunda kalacak ama dizi ekibi de bu yoğunluk arasında dinlenme fırsatı bulacak.