Edepsizlikte sınırları aştılar! Ebru Şancı: Kocam kadınlarla para ile yemek yiyebilir! Paranın yüzü sıcaktır
TV 8 ekranının ahlaksızlık pompalayan programı İkinci Sayfa'da konuşan Ebru Şancı, "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır." dedi.
Yeniakit.com.tr
86 yaşındaki Aydemir Akbaş'ın, "Eşim ölürse 20'lik kız alırım." şeklindeki edep dışı sözleri ile gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın TV 8'indeki İkinci Sayfa programı, ahlaksızlık pompalamayı sürdürüyor.
Programın bugünkü konuğu Ebru Şancı, ahlak ve aile anlayışını ortaya koyan ifadeler kullandı.
'Parayı hesbaında gördükten sonrasına...'
Galatasaraylı futbolcu Alparslan Öztürk ile evli olan Şancı, duyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı.
Şancı, "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın." dedi.