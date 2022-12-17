Edepsizlik etme Fatih Altaylı! Sen ne utanmaz bir herifsin

Muhalefetten, iktidara geldiğinde, cinsel sapıklığın teşhir edildiği müstehcen içerikli internet sitelerini erişime açmasını isteyecek kadar bayağılaşan Fatih Altaylı, kendi zihnindeki kirli düşünceleri mütedeyyin camiaya mâletmeye çalıştı.

LGBT dayatmasına karşı çıkan ailelerin bir araya gelip sapkınlığa "dur" demek için yürüyüş düzenlemesini bile hazmedemeyen ve "yumuşak karnı"na darbe almışçasına feryat figan eden Altaylı, bu defa da dinî cemaatlerin mensuplarının çocuk tacizlerini savunduğu yalanını ortaya attı.

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği yönündeki yargıya intikal etmiş bir iddia üzerinden bütün Müslümanları hedef tahtasına oturtarak art niyetini gözler önüne seren Altaylı, güya "bilim"den bahsettiği yazısına kinini karıştırdı.

İşte Habertürk'teki o pespaye yazının ilgili bölümü:

"Biz 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilip tecavüze uğramasını, başka tarikatların ve cemaatlerin benzer olaylarını, bunların taraftarlarının mahkeme önünde toplanarak pedofilleri savunmasını ve tabii Ekrem İmamoğlu’nun mahkumiyetini falan konuşurken dünyada ve hatta Türkiye’de neler oldu farkında mısınız!

En önemli gelişme haberi ABD’den geldi.

Berkeley Üniversitesi “Kullanılan enerjiden daha fazlasını üretebilen bir füzyon deneyini başarıyla gerçekleştirdiğini” açıkladı.

Bizim gazetelerin manşetlerinde pedofil tarikatlar varken, medeni ülkelerin gazetelerinin sayfalarında bu konu ile ilgili detaylı haberler vardı."