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Gündem Edepsizler! Bebek skandalından sonra bir ‘hayvanlık’ daha
Gündem

Edepsizler! Bebek skandalından sonra bir ‘hayvanlık’ daha

Bebek sahildeki ahlaksızlık halen akıllardayken, aynı rezillik bu kez Ümraniye'de yaşandı. Vatandaşlar, ahlaksızların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 12:28:00 - 2022-06-02 12:29:33
Edepsizler! Bebek skandalından sonra bir ‘hayvanlık’ daha

Türkiye, Bebek sahildeki rezilliğin şokunu atlatamadan şimdi de İstanbul Ümraniye'den gelen görüntülerin şaşkınlığını yaşıyor.

Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde, Ümraniye Altınşehir Metro durağının karanlığa bakan bölümünde bir çift hayvanın, cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Görüntülerde, ahlaksız çiftin duvarı kendilerine bariyer yaptıkları ve görülmediklerini sandıkları bir anda arka açıdan çok net bir şekilde köprüden geçen vatandaşlar tarafından görülüyorlar.

O anları kameraya alan bir vatandaş, görüntüyü sosyal medyadan yayınladı.

Bir anda yayılan görüntülerde çiftin rahat tavırları dikkat çekerken, metro durağının çevresinde de insanların dolaştığı görülüyor.

Sosyal medyada binlerce vatandaş, bu ahlaksızların en ağır şekilde cezalandırılması için çağrı yaptı.

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Yorumlar

vatandaş

İstanbul temizliğe hazır ol. biçilecek. büyük deprem çok yakın.

Zeynel

Bunlara hayvan demek hayvanlara hakaret olur.
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