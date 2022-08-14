Edepsiz Gülşen'le başörtülü kızları bir tuttu! Fatih Altaylı'dan tepki çeken çıkış

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan tepki çeken bir kıyas geldi. Altaylı, ahlak dışı kıyafetleri ve çıkışlarıyla edepsiz Gülşen'i, geçmişte siyasi baskılarla üniversitelere alınmayan, sokaklarda hak mücadelesi vererek zulme uğrayan, Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışan başörtülü insanların mücadelesini bir tutmaya kalktı.

Daha önceki yazılarında, edepsiz Gülşen'in sahnede giydiği sözde kıyafetler dolayısıyla eleştirilmesine karşı çıkan Altaylı, Gülşen Çolakoğlu'nun son sahnesinde eşcinsel sapkınların LGBT bezini açıp "En masum yerlerimiz. Bırakın annelerimizin göğüsleri açık kalsın" demesi sonrası, kendisinin de eleştirilerin hedefi olduğunu söyledi.

Allah'ın emri için direnenlerle bir tuttu!

Kendisini bugün kaleme aldığı köşe yazısında savunan Altaylı, "Gülşen Çolakoğlu o kıyafetleri sokakta giymiyor. Kendisini dinlemek ve izlemek için gelenlerin olduğu konserlerde giyiyor. Gülşen'in sesini ya da kıyafetlerini beğenmeyen gitmez oraya. Çözüm bu kadar basit. Ben kadının bedeni üzerinden eleştirilmesini ve kalıplara sokulmak istenmesini eleştiriyorum. Gülşen Çolakoğlu'nu takdir etmemin nedeni ise çok farklı. Baskıya karşı azimli direnişini ve zorla dayatılan sahte bir muhafazakarlığa karşı baş eğmezliğini takdir ediyorum. Baskılara karşı başörtüsünü çıkarmayan kadınla, Gülşen Çolakoğlu arasında hiçbir fark yoktur" şeklinde skandal ifadeler kullandı.