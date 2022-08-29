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Gündem Edepsiz Gülşen hakkında karar verildi
Gündem

Edepsiz Gülşen hakkında karar verildi

İmam Hatiplilere "sapıklar" diyerek hakaret eden ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 13:59:00 -
Edepsiz Gülşen hakkında karar verildi

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği skandal sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı bozuntusu Gülşen'in tahliyesine karar verildi.

Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendirdi.

Mahkeme yapılan değerlendirme sonucunda Çolakoğlu'nun adli kontrol tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi.

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