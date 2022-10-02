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Medya Edepsiz Aleyna Tilki'den reklam kokan hareketler!
Medya

Edepsiz Aleyna Tilki'den reklam kokan hareketler!

Gençlere örnek olarak gösterilen ve ahlaksız hareketleriyle tepki toplayan Aleyna Tilki isimli şarkıcı, gözden düşünce çareyi reklam kokan hareketlerde buldu...

Yeniakit Publisher
2022-10-02 12:33:00 -
Edepsiz Aleyna Tilki'den reklam kokan hareketler!

Gençlere örnek olarak gösterilen ve ahlaksız hareketleriyle tepki toplayan Aleyna Tilki isimli şarkıcı, gözden düşünce çareyi reklam kokan hareketlerde buldu...

Şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısının sızdırıldığını belirterek, "Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim bir demo sızdırıldı, ekibimde düşmanlarım var" diyerek reklamın iyisi kötüsü olmaz anlayışını benimsedi.

Kıyafetleri, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gençliği zehirlemekten geri kalmayan sözde şarkıcı, Aleyna Tilki, bu sefer yeni şarkısının sızdırılmasıyla gündem oldu.

Tilki, sosyal medya hesabından yeni şarkısının sızdırıldığını ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Aleyna Tilki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yaklaşık iki hafta sonra ‘Tanırım İntiharı’ adlı şarkımı çıkartıyorum. Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim ve çok daha sonra çıkacak olan bir demo sızdırıldı. Şimdi çıkartacağım şarkının önüne geçmek için bir tuzak bu. Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun."

 

 


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Yorumlar

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kürke sahip çık

kızım sen şarkının türkünün çalınmasına bakma deri satış dükkanında kapıda asılı olan tilki kürkünü çaldırma düşer bir mağandaya kıymeteini bilemez olur olamaz her yerde kullanmaya kalkar
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