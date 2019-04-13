"Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali"nde, "Gençlik ve Edebiyat" ve "Genç Yazara Öğütler" oturumları, edebiyatseverlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

TYB İstanbul Şubesi Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi'ndeki etkinlikte konuşan yazar Gökdemir İhsan, içinde yaşadığımız dönemi yarı eğitimliler dönemi olarak tanımladığını belirterek, "Eğitim maalesef son yüzyıllarda bilgilendirme şekline evrildi. Okuduğumuz okullarda yarı eğitimli bireyler tarafından eğitildik, yarı eğitimli bireyler olarak bir şeyler üretiyoruz." dedi.

İhsan, gençlere Türkçe'yi iyi öğrenmelerini ve iyi kullanmalarını tavsiye ederek, "Arapça, Osmanlıca gibi dilleri öğrenmek gerekir. Antik Yunanca'yı bilim tarihi için bilmemiz gerekir. Tabii unutulmamalıdır ki dil öğrenmek için ana dilimizi iyi bilmemiz de elzemdir." ifadelerini kullandı.

"Samimiyet olmadan sanat olmaz"

Yazar ve şair Ali Ural ise edebiyatta yaşın önemli olmadığını belirterek, "Gençlik zihinde olan bir şeydir. Samimiyet olmadan sanat olmaz, edebiyatın en büyük düşmanı yapmacıklıktır." şeklinde konuştu.

Ural, edebiyatla uğraşan gençlerin samimiyetten ayrılmaması gerektiğini vurgulayarak, gençlerin yazdıkları metinlerde rastlantılara yer verirken dikkatli olmalarını ve hayatın gerçekliklerinden beslenmeyi ihmal etmemelerini tavsiye etti.

Okuru sıkmayan metinler kaleme alınması gerektiğine işaret eden yazar, "Tabii ki bizler klasikleri ya da usta yazarları okurken sıkıldık diye bu yazarları kötü yazar ilan edemeyiz. Edebi metinlerde ağırlıkların yani ayrıntıların atılması lazımdır." ifadelerini kullandı.

Festival, yarın gerçekleşecek 6 oturumla devam edecek.