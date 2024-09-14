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Gündem Edanur niye öldü İmamoğlu!
Gündem

Edanur niye öldü İmamoğlu!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 11:14:00 -
Edanur niye öldü İmamoğlu!

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in bugünkü yazısı...

Allah’ın adıyla…

*

Türkiye adeta bir tımarhane. Türkiye, yalancıların yüzlerinin kızartılamadığı bir ülke. Türkiye, utanmazların istedikleri herzeyi savurduğu halde yüzlerine tükürülmediği bir ülke. Türkiye, utancından evinin camına bile çıkamaması gereken insanların, siyasete atılınca el üstünde tutulduğu bir ülke. Türkiye, masum insanların ölümüne neden olanların, başka insanlara hesap sormaya kalktığı bir ülke.

Arada kalmışlığın, kimlik buhranının, istikamet eksikliğinin ve daha birçok kronik sorunun örümcek ağı gibi etrafını sardığı bu ülkede, suçlarından yargılanması gereken insanların siyasette nüfuz edinip halk ve kanun nezdinde dokunulmazlık kazanması midemi bulandırıyor. Buna bazı milletvekilleri de, bazı belediye başkanlar da dahil…

CHP’li İBB Başkanı da bu bozuk düzenden cesaret alıyor anlaşılan.

8 yaşındaki Narin’in vahşice katledilmesi herkesi yasa boğdu. Bu cinayet hakkında uzun uzun konuşulabilir, birçok çıkarım yapılabilir, söz söylenebilir, soru sorulabilir…

Ancak, “Narin niye öldü?” gibi mühim bir soruyu, bu ülkenin insanlarını, çocuklarını gerçekten umursayanlar sorabilir.

Ekrem İmamoğlu değil!..

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Yorumlar

TürkOğlu

EKREM CHP DE SON DÖNEMDE GELE EN TEHLİKELİ BİR ŞARLATAN DİKKAT EDİN HER KILIFA GİRİYOR VE DEVLETİN ANAYASAL KANUN BOLUĞUNU ÇOK İYİ KULLANIYOR VE ÇOK YARARLANIYOR ,TÜRKİYE HİÇ UMURUNDA DEĞİL İŞTE İSLANBULUN HALİNE BAKAR ,, ADAM DEVLET İÇİNDE DEVLET KURMUŞ GİBİ DAVRANIYOR,,,

Koparan

Bu zihniyetler; Ülkeyi nereye götürmek istendigi açık ve net.Asirlardir var olan milli ve manevi değer lerimizi yozlaştirip,Türk Milletinin en güçlü var oluş silahını ortadan kaldirmak.Osmanlida oldugu gibi yillarca üzerinde calisilmiş sinsi bir plan stratejisinin uygulanmasi. Yetistirilmiş aktorler ve destekcilerinin verdigi topsuz, tufeksiz, vombasiz savaşı Allah ;Cumhurun Liderimize güç kuvvet versin..! Yoksa Ahtapot gibi her yönden kollariyla sarmiş,zehirli örümcek aglariyla dolamaya calis tiklari bir Turkiye var. Almanya, İngiltere, fransa konserleri boşa degil..! ağını örmüş.
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