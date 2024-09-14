Edanur niye öldü İmamoğlu!

Allah’ın adıyla…

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Türkiye adeta bir tımarhane. Türkiye, yalancıların yüzlerinin kızartılamadığı bir ülke. Türkiye, utanmazların istedikleri herzeyi savurduğu halde yüzlerine tükürülmediği bir ülke. Türkiye, utancından evinin camına bile çıkamaması gereken insanların, siyasete atılınca el üstünde tutulduğu bir ülke. Türkiye, masum insanların ölümüne neden olanların, başka insanlara hesap sormaya kalktığı bir ülke.

Arada kalmışlığın, kimlik buhranının, istikamet eksikliğinin ve daha birçok kronik sorunun örümcek ağı gibi etrafını sardığı bu ülkede, suçlarından yargılanması gereken insanların siyasette nüfuz edinip halk ve kanun nezdinde dokunulmazlık kazanması midemi bulandırıyor. Buna bazı milletvekilleri de, bazı belediye başkanlar da dahil…

CHP’li İBB Başkanı da bu bozuk düzenden cesaret alıyor anlaşılan.

8 yaşındaki Narin’in vahşice katledilmesi herkesi yasa boğdu. Bu cinayet hakkında uzun uzun konuşulabilir, birçok çıkarım yapılabilir, söz söylenebilir, soru sorulabilir…

Ancak, “Narin niye öldü?” gibi mühim bir soruyu, bu ülkenin insanlarını, çocuklarını gerçekten umursayanlar sorabilir.

Ekrem İmamoğlu değil!..

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