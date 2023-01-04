Eda Taşpınar şerefsizliğinde yeni gelişme! Otelden açıklama geldi

Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar, ahlaksızlığına Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'ni alet etmişti.

Müslümanların tepki gösterdiği ahlaksız teşhirci Taşpınar'ın şerefsizliğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

Otelden açıklama: Bilgimiz dahilinde değil

Four Seasons Hotel Sultanahmet'in Otel Müdürü Serap Akkuş yazılı bir açıklama yaptı.

Akkuş "Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz. Saygılarımla." ifadelerinde bulundu.





