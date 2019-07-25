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Eda Erdem Dündar: "Avrupa Şampiyonası’nda en zorlu rakibimiz Sırbistan"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Avrupa Şampiyonası öncesi Ankara’daki taraftarlara destek çağrısında bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:49
Eda Erdem Dündar: "Avrupa Şampiyonası’nda en zorlu rakibimiz Sırbistan"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Avrupa Şampiyonası öncesi Ankara’daki taraftarlara destek çağrısında bulundu. Milli voleybolcu ayrıca turnuvada en zorlu rakiplerinin ise Sırbistan olacağını söyledi.


A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, 23 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaptan Eda, milli formayı taşımanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, “Yıllardır ülkeme hizmet ediyorum. Avrupa arenasında ülkemi ve Türk kadınını temsil etmek benim için büyük bir gurur” şeklinde konuştu.



"Taraftar desteği en büyük avantajlarımızdan"


Turnuvanın Ankara’da yapılacak olmasının kendileri için avantaj oluşturabileceğine değinen tecrübeli voleybolcu, "Her turnuvada ev sahibi olmak avantajlıdır. Alıştığınız salonda, kendi evinizde oynuyor; daha büyük bir ilgi ve alakayla karşılaşıyorsunuz. Avrupa Şampiyonası’nı evimiz Ankara’da oynayacağız. Şanslıyız ki Ankara’da voleybolu çok iyi bilen; ne zaman, ne şekilde rakibe baskı oluşturacağının farkında bir seyirci kitlemiz var. Bizleri çok iyi destekliyorlar. Taraftar desteği en büyük avantajlarımızdan" açıklamasını yaptı.



"En zorlu rakibimiz Sırbistan"


Avrupa Şampiyonası’nda millilerin karşılaşacağı rakiplerle ilgili konuşan Eda Dündar, "Yunanistan’la başlayacağız. Uzun zamandır karşılaşmadığımız bir ekip. Grubumuzdaki en zorlu rakip ise Sırbistan. Son Avrupa şampiyonu olarak geliyor olacaklar. Zorlu ama çok keyifli bir serüven yaşayacağımızı düşünüyorum. Tüm rakiplerimiz değerli ve önemli ama kendi oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Sırbistan’la çetin bir maç oynayacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



"Taraftarlarımız Ankara’da bizi desteklemeye gelsin”


Tecrübeli voleybolcu, turnuva boyunca Ankara’daki taraftarların ay-yıldızlı ekibe destek vermesi gerektiğini aktararak, “Milli takımda hepimiz ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkemizdeki insanlar da voleybolu çok seviyorlar. Çalışmalarımızı hedefimize uygun şekilde devam ettiriyoruz. Ankara’da bizleri desteklemeye gelsinler. Dolu tribünlere oynadığınızda bir sayı ya da rallinin sonunda sevinirken o binlerce insanın enerjisini de alıyorsunuz. Bu, önemli bir itici güç. 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında herkesi Ankara Spor Salonu’na bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:49
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