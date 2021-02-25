Eda Ece korona mı oldu? Eda Ece kimdir?
Eda Ece kim? Oyuncu Eda Ece'nin koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Pek çok kişi 'Eda Ece sağlık durumu nasıl?' sorusunun cevabını araştırıyor. Eda Ece korona mı oldu? Eda Ece kimdir?
Pek çok dizi ve filmde rol alan Eda Ece'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Oyuncunun evinde karantinada olduğu ifade edildi. Peki, Eda Ece kim?
Eda Ece kimdir?
Eda ece 20 Haziran 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitiren Eda Ece, oyunculuğa 2003 yılında başladı. Eda Ece, pek çok dizi ve filmde rol aldı.