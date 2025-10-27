Eczaneye giden sahibinin peşinden park ettiği aracı da vitrini yıkarak eczaneye girdi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde aracını park ederek eczaneye giden bir müşterinin, el frenini çekmediği otomobil de sahibinin ardından hareket ederek eczaneye girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Öğle saatlerinde Doğanşehir ilçe merkezindeki bir eczaneye gelen müşterinin Honda marka aracı el freninin tam çekilmemesi sonucu hareket etti. Kısa sürede hız kazanan araç eczanenin vitrinine çarparak içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Kaza anının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı olayda aracın yavaşça hareket edip bir anda eczanenin camına çarpması yer alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.