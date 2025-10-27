  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Gündem Eczaneye giden sahibinin peşinden park ettiği aracı da vitrini yıkarak eczaneye girdi
Gündem

Eczaneye giden sahibinin peşinden park ettiği aracı da vitrini yıkarak eczaneye girdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Eczaneye giden sahibinin peşinden park ettiği aracı da vitrini yıkarak eczaneye girdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde aracını park ederek eczaneye giden bir müşterinin, el frenini çekmediği otomobil de sahibinin ardından hareket ederek eczaneye girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öğle saatlerinde Doğanşehir ilçe merkezindeki bir eczaneye gelen müşterinin Honda marka aracı el freninin tam çekilmemesi sonucu hareket etti. Kısa sürede hız kazanan araç eczanenin vitrinine çarparak içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza anının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı olayda aracın yavaşça hareket edip bir anda eczanenin camına çarpması yer alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Sahibini çok seviyor her yere onla gidiyor demektir

Merak böyle kazalarda

Hasarı kim karşılar????
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23