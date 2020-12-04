Eczanelerde satılacak korona aşı fiyatı nedir?

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde sıkı tedbirler alınmaya devam edilirken aralarında ülkemizin de bulunduğu pekçok ülke korona aşı için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısına dair son durumu paylaştı. Bakan Koca, "Aşıyı vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız." dedi.

Korona aşısına başlandı mı?

Korona aşısı ne zaman vurulacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, korona aşısına 11 Aralık’ta başlanılacağını vurgulayarak “Aşıyla ilgili olarak aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz. Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" dedi.

Korona aşısı ücreti ne kadar?

Bakan koca, korona aşısının ücretine ilişkin ise, “Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız. Özellikle yapılmasını gerekli gördüğümüz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında farklı bir aşıyı almak isterse vatandaşımız, üst limit koyarak eczanelerden almalarının önünü açmış olacağız.” dedi.